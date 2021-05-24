Народного депутата Шевченко исключили из фракции "Слуга народа"
Фракция "Слуга народа", собрав необходимое количество подписей, исключила народного депутата Евгения Шевченко из своих рядов
Как передает RegioNews, об этом сообщил в своем Telegram-канале член фракции "Слуга народа” Александр Качура.
Евгения Шевченко исключили из"Слуги народа". Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей", - сообщил Качура.
По его словам, материалы будут переданы в Аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании.
Известно, что накануне Шевченко поддержал задержание в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича после экстренной посадки самолета.
Напомним, 20 апреля нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к президенту Беларуси, которая проходила во дворце Лукашенко в Минске.
Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый считает, что "самопровозглашенный" президент Беларуси Александр Лукашенко "подписал себе приговор", задержав самолет с белорусским оппозиционером на борту.