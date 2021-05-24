13:37  24 мая
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
14:17  24 мая
Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
08:11  24 мая
Ситуация на Донбассе: боевики шесть раз обстреляли позиции ООС, ранен украинский воин
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 10:09 13

Народного депутата Шевченко исключили из фракции "Слуга народа"

24 мая 2021, 10:09 13
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Фракция "Слуга народа", собрав необходимое количество подписей, исключила народного депутата Евгения Шевченко из своих рядов

Как передает RegioNews, об этом сообщил в своем Telegram-канале член фракции "Слуга народа” Александр Качура.

Евгения Шевченко исключили из"Слуги народа". Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей", - сообщил Качура.

По его словам, материалы будут переданы в Аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании.

Известно, что накануне Шевченко поддержал задержание в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича после экстренной посадки самолета.

Напомним, 20 апреля нардеп от "Слуги народа" Шевченко приехал на встречу к президенту Беларуси, которая проходила во дворце Лукашенко в Минске.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый считает, что "самопровозглашенный" президент Беларуси Александр Лукашенко "подписал себе приговор", задержав самолет с белорусским оппозиционером на борту.

ВР Слуга народа голосование фракция Евгений Шевченко

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram