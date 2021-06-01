Зеленский рассказал, что может стать настоящей угрозой для Украины

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Создания настоящего Союзного государства Беларуси и России может стать большой опасностью для Украины, ведь эти страны смогут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать давление на страну

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь упорно сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказать на нас серьезное давление", - сказал Зеленский.

По его словам, создание "настоящего Союзного государства" между Беларусью и Россией - это настоящая опасность для Украины.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Известно, что такова реакция Украины на задержание журналиста и оппозиционера Романа Протасевича.