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27 мая 2021, 10:19 845

В Киеве задержали руководителей парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" во время получения взятки

27 мая 2021, 10:19 845
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Правоохранители задержали на получении взятки исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленстрой" и Национального природного парка "Голосеевский"

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду за согласование обустройство веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую "услугу" он оценил в 4 тыс. долларов. Согласно сайту предприятия, руководителем ЛПХ "Конча-Заспа" является Иван Щербей.

В свою очередь, руководитель НПП "Голосеевский" требовал и получил от этого же предпринимателя 54 тысячи гривен за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности. И. о. директора Голосеевского парка является Андрей Хрутьба, назначенный на эту должность меньше месяца назад, после увольнения Вячеслава Потапенко.

Сейчас оба должностных лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, руководитель КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" - во время получения второй части взятки в сумме 3 тыс. долларов, а и. о. директора НПП "Голосеевский" - во время получения всей суммы взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения и избрании им мер пресечения.

Напомним, ранее в Одессе задержали чиновника горсовета во время получения 50 тысяч взятки.

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