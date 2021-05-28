САП инициировала конфискацию квартиры нардепа Волынца

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Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривен, принадлежащий народному депутату от "Батьківщини" Михаилу Волынцу и взыскания ее в доход государства

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу САП.

"28 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривен, принадлежащий народному депутату, и взыскания ее в доход государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, нардеп в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве, но не указал, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, несмотря на размер законных доходов депутата.

Отмечается, что парламентарий должен будет доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе ее могут взыскать в доход государства.

Известно, что ранее "Схемы" сообщали, что Волынец в июне 2020 года продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле и сразу приобрел новое жилье и два паркоместа в элитной новостройке на Печерске.

Ранее сообщалось, что нынешняя кампания декларирования завершилась. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку поданных деклараций.