Ольга Попенко второй раз победила на выборах мэра Прилук
Победительница представляла на выборах партию "Батькивщина"
Победительница представляла на выборах партию "Батькивщина"
В Прилуках на выборах мэра победила действующий мэр, кандидат от партии «Батькивщина» Ольга Попенко.
Такое решение объявила председатель Прилуцкой городской территориальной избирательной комиссии Татьяна Назим, пишет RegioNews со ссылкой на Суспильне. Чернигов.
Ольга Попенко проголосовали 7268 избирателей.
На втором месте с результатом 4131 голос кандидат от "Родного дома" Артем Рожко.
Напомним, мэр города Новгород-Северский в Черниговской области, Олег Бондаренко умер в возрасте 47 лет от COVID-19. Поэтому в городе состоятся повторные выборы.
В Новгород-Северске проведут повторные выборы мэра, - ОПОРАВсе новости »
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