Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет

Черниговщина продолжила парад побед «Слуги народа» в борьбе за кресло главы областного совета. Заняв на выборах третье место и получив лишь 8 мандатов из 64-х, местное отделение партии Зеленского смогло поставить очередную «галочку» и отчитаться Банковой о выполненном задании

Черниговщина продолжила парад побед «Слуги народа» в борьбе за кресло главы областного совета. Заняв на выборах третье место и получив лишь 8 мандатов из 64-х, местное отделение партии Зеленского смогло поставить очередную «галочку» и отчитаться Банковой о выполненном задании

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалицию в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию на Черниговщине.

Восемь партий на один облсовет

В этот раз партий в Черниговский областной совет набилось, как зверей в варежку, как в народной сказке – проходной барьер в 5% здесь преодолели восемь политических образований. Ожидаемо высокий процент взяла партия популярного в регионе мэра областного центра Владислава Атрошенко "Ридный дим". Свое доверие "РД" выразили 30% избирателей, что позволило Атрошенко сформировать в облсовете мощную фракцию в 19 мандатов.

Со значительным отрывом и 9 депутатскими голосами в раду прошла местная организация "Нашего края". Вел партийную организацию на выборы нардеп из группы "Довира" Борис Приходько, у которого здесь, на Черниговщине, есть "прикормленный" мажоритарный округ №210 с центром в Прилуках. А в облсовет прошли в основном представители местного аграрного бизнеса. Приходько в каденцию Януковича работал первым заместителем главы Нацбанка, но после Майдана был люстрирован и его даже задерживала Генпрокуратура по подозрению в хищениях в Аграрном фонде. Однако это уголовное дело очевидным результатом так и не завершилось.

Третье место на выборах на Черниговщине заняла правящая "Слуга народа". Всего 8 депутатов будут представлять президентскую политсилу в областном совете. Первый номер и руководитель новосозданной фракции "зеленых" Елена Дмитренко – многолетняя соратница скандального политика Николая Рудковского, который засветился во многих неприятных скандалах. Дмитренко сопровождала деятельность Рудковского, начиная с середины 2000-х: была его помощницей как депутата, работала советницей, когда тот недолго был мэром Чернигова, руководила его благотворительным фондом. А когда Николай Николаевич поехал по миру, осела в Козельце, где стала главой райсовета, а позже - Козелецким поселковым головой. Во фракционном списке "СН", кроме Дмитренко, заслуживает внимание фамилия Оксаны Халимон – жены нардепа и руководителя областного отделения партии Владимира Зеленского Павла Халимона. В целом же фракцию провластной силы составляют пара представителей аграрного бизнеса, молодые предприниматели и один временно не работающий гражданин.

Вне тройки лидеров оказалась Радикальная партия Олега Ляшко, которая получила 7 мандатов в Черниговском облсовете, "Батькивщина" (6 депутатских мест), а также ОПЗЖ, "За майбутне" и "Европейская солидарность" (по 5 депутатов каждая).

Игра в коалицию

Формально, как известно, местным советам не надо образовывать коалиции депутатских фракций, как это, по требованию закона, происходит на уровне парламента. Однако в регионах также складываются определенные политические союзы. И силы, которые находят возможность объединить большинство депутатов и найти между собой консенсус, приобретают влияние на вопросы. В первую очередь – кадровые. Поэтому формированию руководящих органов областных советов обычно предшествует определенная коалиционная работа.

Нынешнее формирование коалиции в областных советах происходит под эгидой установок из Офиса президента, который требует от местных "ЗеКоманд" вступать в любые возможные конфигурации, чтобы только добывать для "СН" место главы облсовета. Глубина такого компромисса обычно является разной. Но больше всего нареканий вызывают союзы "слуг" с ОПЗЖ, которая практически повсюду радостно подставляет президентской партии свое плечо.

Однако на Черниговщине в силу того, что "медведчуковцы" получили лишь 5 мандатов, "СН" такой компромисс вряд ли спас бы. Поэтому здесь в качестве главного партнера для "зеленых" оказался "Ридный дим" Атрошенко, чья фракция имеет 19 "штыков". Мэр Чернигова с большим удовольствием принял предложение "слуг" об объединении в коалицию. Ведь для него это возможность выйти на более масштабный политический уровень. Атрошенко даже согласился уступить кресло областного спикера, так как без него его "зеленым" партнерам ни одного решения провести не удастся, и они все равно будут находиться под полным контролем.

Устраивала Атрошенко в качестве кандидата на должность председателя облсовета и вполне понятная ему Елена Дмитренко, поскольку ее неоднозначное прошлое не позволяет воспринимать ее только как человека президента Зеленского. Для реализации своего политического союза потенциальным коалициантам оставалось только найти третьего нелишнего – фракцию, которая бы добавила голосов до необходимого количества для принятия решений. И такими младшими партнерами стали 7 "ляшковцев", окончательно сложив пазл большинства в 34 коалиционных мандата.

Поэтому, сломив сопротивление других фракций Черниговского облсовета, которые не слишком радовались тому, что остаются вне политического "банкета", коалициантам удалось во время тайного голосования избрать Дмитренко главой, а уж делом техники было выдвижение и утверждение первого и второго заместителей из числа представителей, соответственно, "Ридного дома" (первым вице-спикером от этой партии стала Нина Лемеш - известная украинская биатлонистка, которая на момент выборов-2020 была заместителем министра молодежи и спорта) и Радикальной партии (кресло замглавы облсовета досталось Дмитрию Блаушу – руководителю областного отделения "ляшковцев" и лидеру партийной "молодежки" - организации "Радикальна Молодь").

Таким образом Черниговщина формально оказалась в списке областей, где соратники действующего президента вошли в коалицию и получили должность областного спикера. Впрочем, политический расклад оказывается не таким уж и однозначным, ведь любое телодвижение им все равно нужно согласовывать с Атрошенко и его партией. И в будущем, как только изменится политическая конъюнктура, мэр Чернигова вполне может изменить политических попутчиков.