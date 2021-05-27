В Киеве создадут мобильные бригады противодействия домашнему и гендерному насилию

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Сегодня, 27 мая, на заседании Киевсовета депутаты поддержали новую городскую целевую программу "Предупреждение и противодействию домашнему и гендерно-обусловленному насилию на 2022-2024 гг". Для реализации программы будет привлечено 155 млн гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Так, новая городская целевая программа предусматривает создание мобильных бригад социально-психологической помощи, которые будут работать совместно с полицией и оказывать пострадавшим помощь. Также будет создано еще одно убежище для пострадавших.

Среди прочего планируется:

создание Дневного центра на Левом берегу, который будет оказывать консультативную, психологическую и юридическую помощь и другие услуги;

создание программ психологической реабилитации и социальной адаптации к полноценной социальной жизни. В частности, учебные курсы как возможность получения новой профессии;

утверждение плана совместных действий всех ответственных структур для предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Отмечается, что на выполнение программы нужно ориентировочно 155 млн гривен на период 2022-2024 гг. Для ее реализации будут привлекать не только бюджетные средства, но и средства международных организаций, общественных организаций, социально ответственного бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Киеве провели исследования всех социальных групп города и разработали "гендерный паспорт".