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27 мая 2021, 16:34 413

Житомирские депутаты обратились к властям Львова из-за незаконного мусора

27 мая 2021, 16:34 413
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Фото: из открытых источников
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Житомирский областной совет направил обращение к Львовской ОГА, а также в областному и городскому советам по поводу незаконного вывоза мусора из Львовщины и самовольного сброса на территории Житомирщины

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Мы, депутаты Житомирского областного совета, обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Житомирской области относительно несанкционированного и самовольного размещения твердых бытовых и других отходов (в том числе медицинских) в не предусмотренных на то местах, что носит системный характер и имеет львовское происхождение", - говорится в тексте обращения.

Депутаты напомнили, что 20-21 марта жители села Будичаны Житомирского района обнаружили на территории неработающего кирпичного завода в водоохранной зоне стихийную свалку мусора.

Среди прочего, там были квитанции из города Львова и медицинские отходы, такие как одноразовые халаты, маски, перчатки, упаковки от таблеток и медпрепаратов.

По данному факту были направлены обращения в правоохранительные органы, чтобы провести проверки в учреждениях здравоохранения Львова.

Депутаты Житомирского облсовета также просят власти Львова проверить медицинские учреждения на предмет надлежащего обращения и хранения медицинских отходов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова, митингующие перекрывали трасу.

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