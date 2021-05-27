В НАПК назвали причину закрытия одного из дел против Тупицкого

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, передает RegioNews.

По его словам, суд признал наличие конфликта интересов в Тупицкого, рассматривая дело о е-декларировании.

Факт наличия конфликта интересов признал и сам Тупицкий в заявлении о самоотводе. Несмотря на это, суд все равно закрыл дело, ссылаясь на несовершенство законодательства. Фактически эта же причина была указана при закрытии производства по второму делу", - заявил Новиков.

Он добавил, что качественное рассмотрение административных дел, фигурантами которых являются топ-чиновники, может обеспечить только Высший антикоррупционный суд, однако пока количество судей ВАКС критически малое.

Напомним 27 мая суд закрыл дело против Тупицкого по конфликту интересов и ложь в декларации.