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27 мая 2021, 18:59 1340

Во Львовской области разоблачили коррупционную схему на строительстве для ВСУ

27 мая 2021, 18:59 1340
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств при строительстве социальных объектов для Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, схему организовали чиновники Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления вместе с подрядными организациями.

Организаторы вносили в акты выполненных работ завышенные данные о стоимости материалов и объемы выполненных работ. По заключению экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили свыше 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас одному из подрядчиков сообщили о подозрениях, ему планируют избрать меру пресечения.

Также следователи работают над привлечением к ответственности остальных фигурантов схемы хищения бюджетных средств.

Напомним, в Киеве СБУ задержала гражданина Молдовы, который находится в розыске Интерпола.

строительство СБУ уголовное дело коррупция Львовская область

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