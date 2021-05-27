Во Львовской области разоблачили коррупционную схему на строительстве для ВСУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств при строительстве социальных объектов для Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, схему организовали чиновники Западного территориального квартирно-эксплуатационного управления вместе с подрядными организациями.
Организаторы вносили в акты выполненных работ завышенные данные о стоимости материалов и объемы выполненных работ. По заключению экономических и строительно-технических экспертов, злоумышленники присвоили свыше 1,8 млн грн", - говорится в сообщении.
Сейчас одному из подрядчиков сообщили о подозрениях, ему планируют избрать меру пресечения.
Также следователи работают над привлечением к ответственности остальных фигурантов схемы хищения бюджетных средств.
Напомним, в Киеве СБУ задержала гражданина Молдовы, который находится в розыске Интерпола.