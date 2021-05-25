Почти в половине городских советов депутаты до сих пор не организовали прием избирателей – КИУ

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По состоянию на начало апреля почти в половине городских советов, которые были охвачены мониторингом, депутаты до сих пор не организовали прием избирателей

Данные мониторинга обнародовал на пресс-конференции в Укринформе председатель Одесской областной организации "Комитет избирателей Украины" Анатолий Бойко, передает RegioNews.

В Одессе наибольшее количество депутатов, которые до сих пор не обнародовали график своего приема. Вторым идет Николаев, далее Луцк, Херсон, Полтава и Киев. Из 868 депутатов городских советов, которые были охвачены такой проверкой, 13% не выполняют своей законодательной обязанности по приему избирателей. Или они не смогли подтвердить факта приема избирателей относительно представленного графика. Больше всего депутатов, которые не смогли подтвердить прием избирателей - Сумской городской совет (45%), Херсонский (41%), Киевский (23%) и Полтавский (17%), - рассказал он.

По словам Бойко, в результате карантинных ограничений еще 7% депутатов прекратили проводить прием избирателей, а другие адаптировались к условиям карантина, переведя личный прием в онлайн или продолжая его с соблюдением соответствующих ограничений или даже на улице.

На наш взгляд, любые форматы, которые с одной стороны позволяют соблюдать безопасность антиковидных ограничений, а с другой стороны сохранить контакты между избирателями и депутатами, являются приемлемыми и позитивными, - отметил Бойко.

В то же время, по его словам, в некоторых случаях личный прием вместо депутата осуществляет его помощник. Это является нарушением Закона о статусе депутата местного совета, в соответствии с которым каждый депутат минимум раз в месяц должен лично вести прием граждан.

Мы считаем недопустимым, что часть депутатов не обнародует сведения о своём приеме или не проводит личный прием, так как нарушается прямая норма законодательства о регулярном личном приеме. Это в лучшем случае приводит к тому, что с некоторыми депутатами избиратели могут общаться реже чем раз в месяц или могут не видеть их в глаза в течение более длительного времени или даже всей каденции, - отметил Бойко.

В КИУ напомнили, что после местных выборов 2020 года обновились составы местных советов, и общины получили новых местных избранников. Основной обязанностью местного депутата является представление и защита интересов территориальной общины и избирателей своего избирательного округа, выполнение их поручений. Выполнение этих обязанностей предусмотрено через общение избранников со своими избирателями, в частности, благодаря надлежащей организации и проведению личных приемов граждан.

Мониторинг проходил с 1 февраля по 31 марта 2021 года и осуществлялся в рамках реализации общественной инициативы "Аттестация депутатов местных советов". Инициативу начала в 2015 году Одесская областная организация Комитета избирателей Украины и реализует вместе с партнерскими общественными организациями в 15 городских советах областных центров Украины и в городе Киеве. Главной задачей инициативы является то, чтобы депутаты местных Советов стали более подотчетными, добродетельными, прозрачными и более эффективно осуществляли свои полномочия.

Как сообщалось, главным событием 2020 года украинцы считают местные выборы. На втором месте оказалась пандемия коронавируса.

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