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Министерство юстиции обратилось в суд касательно запрета деятельности "Партии Шария"
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11 марта 2021, 11:02 63

Министерство юстиции обратилось в суд касательно запрета деятельности "Партии Шария"

11 марта 2021, 11:02 63
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Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля
Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля
Фото: из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария".

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

Как сообщалось, 26 февраля Ивано-Франковский горсовет просит власти запретить "Партию Шария" и ОПЗЖ. Служба безопасности Украины подозревает Анатолия Шария в государственной измене.

Ранее, 25 февраля, Черновицкий горсовет просит СНБО ввести санкции на Папиева, ОПЗЖ и партию Шария. Соответствующее обращение поддержано большинством голосов депутатов.

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