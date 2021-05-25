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25 мая 2021, 16:57 3297

В Киеве дали три года тюрьмы мужчине, который насиловал женщин в ТРЦ

25 мая 2021, 16:57 3297
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Фото из открытых источников
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Киевская городская прокуратура приговорила к трем годам лишения свободы мужчину, который совершал сексуальное насилие над женщинами в уборных торгового центра столицы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Преступника наказали за два инцидента, которые произошли 3 и 31 марта 2019 года в женских уборных торгового супермаркета на Оболони.

"Мужчина в медицинской маске врывался в кабинку к женщинам, заранее открыв ее извне, и совершал насильственные действия сексуального характера", - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемый свою вину не признал и несколько раз менял тактику защиты. После исследования доказательств мужчина уже не оспаривал своего присутствия в местах событий, однако сообщил суду, что делал все в шутку.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших выплатить моральный ущерб на сумму 30 000 грн каждой.

Напомним, недавно в Киеве задержали мужчину, ограбившего и изнасиловавшего женщину.
суд Украина Киев тюрьма изнасилование

 
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