В Ивано-Франковске избили медика, которая приехала на вызов к ромам
В Ивано-Франковске избили медика скорой помощи, которая приехала по вызову жителей ромского поселения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой.
Отмечается, что сын женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, вышел навстречу врачам в состоянии алкогольного опьянения.
"В дальнейшем между мужем и врачом возник конфликт, после чего он ее ударил. Как сообщают в полиции, у медика легкие телесные повреждения", - сообщила Денисова.
На место происшествия прибыла полиция, которая доставила злоумышленника в Ивано-Франковский городской отдел полиции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".
Напомним, недавно на Харьковщине напали на бригаду "скорой".
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