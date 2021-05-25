В Ивано-Франковске избили медика, которая приехала на вызов к ромам

В Ивано-Франковске избили медика скорой помощи, которая приехала по вызову жителей ромского поселения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Отмечается, что сын женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, вышел навстречу врачам в состоянии алкогольного опьянения.

"В дальнейшем между мужем и врачом возник конфликт, после чего он ее ударил. Как сообщают в полиции, у медика легкие телесные повреждения", - сообщила Денисова.

На место происшествия прибыла полиция, которая доставила злоумышленника в Ивано-Франковский городской отдел полиции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним, недавно на Харьковщине напали на бригаду "скорой".