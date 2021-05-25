17:12  25 мая
В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью
13:49  25 мая
Зеленский предлагает парламенту увеличить численность ВСУ
17:29  25 мая
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 17:23 118

В Ивано-Франковске избили медика, которая приехала на вызов к ромам

25 мая 2021, 17:23 118
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске избили медика скорой помощи, которая приехала по вызову жителей ромского поселения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Отмечается, что сын женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, вышел навстречу врачам в состоянии алкогольного опьянения.

"В дальнейшем между мужем и врачом возник конфликт, после чего он ее ударил. Как сообщают в полиции, у медика легкие телесные повреждения", - сообщила Денисова.

На место происшествия прибыла полиция, которая доставила злоумышленника в Ивано-Франковский городской отдел полиции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Напомним, недавно на Харьковщине напали на бригаду "скорой".

Украина Ивано-Франковск скорая помощь ромы Избиение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua