Шмыгаль распорядился разработать документы для запуска рынка земли

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Глава правительства Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные акты и документы для обеспечения с 1 июля полноценной работы рынка земли

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает RegioNews.

Он рассказал, что состоялось подготовительное совещание с участием министров, представителей комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики и Офиса Президента.

Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой сверхважной для каждого украинца реформы", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как изменилась цена на украинскую землю за 20 лет.