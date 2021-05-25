Шмыгаль распорядился разработать документы для запуска рынка земли
Глава правительства Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные акты и документы для обеспечения с 1 июля полноценной работы рынка земли
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, передает RegioNews.
Он рассказал, что состоялось подготовительное совещание с участием министров, представителей комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики и Офиса Президента.
Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой сверхважной для каждого украинца реформы", - сообщил Шмыгаль.
Напомним, ранее Зеленский рассказал, как изменилась цена на украинскую землю за 20 лет.
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