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25 травня 2021, 19:32 10

Шмигаль розпорядився розробити документи для запуску ринку землі

25 травня 2021, 19:32 10
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Фото: із відкритих джерел
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Глава уряду Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні акти та документи для забезпечення з 1 липня повноцінної роботи ринку землі

Про це Шмигаль повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Він розповів, що відбулася підготовча нарада за участю міністрів, представників комітету Ради з питань аграрної та земельної політики та Офісу Президента.

Доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої для кожного українця реформи", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років.

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