Шмигаль розпорядився розробити документи для запуску ринку землі
Глава уряду Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні акти та документи для забезпечення з 1 липня повноцінної роботи ринку землі
Про це Шмигаль повідомив у Telegram, передає RegioNews.
Він розповів, що відбулася підготовча нарада за участю міністрів, представників комітету Ради з питань аграрної та земельної політики та Офісу Президента.
Доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої для кожного українця реформи", - повідомив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років.
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