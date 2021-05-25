Шмигаль розпорядився розробити документи для запуску ринку землі

Фото: із відкритих джерел

Глава уряду Денис Шмигаль доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні акти та документи для забезпечення з 1 липня повноцінної роботи ринку землі

Про це Шмигаль повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Він розповів, що відбулася підготовча нарада за участю міністрів, представників комітету Ради з питань аграрної та земельної політики та Офісу Президента.

Доручив міністру аграрної політики Роману Лещенку підготувати всі нормативні документи, необхідні для реалізації цієї надважливої для кожного українця реформи", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років.