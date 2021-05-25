Конституционный суд закрыл дело "карантина выходного дня"

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Сегодня, 25 мая Конституционный суд Украины закрыл дело соответствия Основному закону постановления Кабинета министров о "карантине выходного дня"

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суда Ольга Совгиря, передает RegioNews.

Сегодня Конституционный суд закрыл производство по делу по конституционному представлению народных депутатов относительно конституционности постановления Кабинета министров Украины, которым ранее был введен т.н. "карантин выходного дня", - рассказала Совгиря.

Она напомнила, что представление в этом деле, которое инициировали народные депутаты, поступило в суд еще 23 ноября 2020 года.

КСУ начал рассмотрение этого дела после того, как положение спорного постановления Кабмина утратили силу.

Совгиря напомнила, что в 2020 году конституционность других карантинных ограничений, введенных правительством, также обжаловали в Конституционном суде. Однако решением от 28 августа КСУ также закрыл дело.

Напомним, ранее сообщалось, что КСУ рассмотрит дело о конституционности положений постановления правительства о введении карантина.