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25 мая 2021, 16:45 251

В Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили ветераны войны на Донбассе

25 мая 2021, 16:45 251
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Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра с 2015 года передала 180 тысяч земельных участков участникам боевых действий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По состоянию на 21 мая участникам боевых действий в зоне АТО/ООС передано в частную собственность 180 тыс. земельных участков площадью 261,8 тыс. га из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности", – говорится в сообщении.

В Госгеокадастре напомнили, что выделение земельных участков участникам боевых действий осуществляется на основании ст. 118 Земельного кодекса. Участки предназначены для садоводства, ведения личного сельского хозяйства, индивидуального дачного строительства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как изменилась цена на украинскую землю за 20 лет.

Донбасс Украина война земля ветераны

 
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