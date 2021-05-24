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24 мая 2021, 12:51 57

Зеленский рассказал, как изменилась цена на украинскую землю за 20 лет

24 мая 2021, 12:51 57
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Фото: из открытых источников
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Почти один миллион украинских землевладельцев умерли так и не дождавшись открытия рынка земли: они не смогли воспользоваться правом на продажу земли во время действия более чем двадцатилетнего моратория

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30. Земля".

Почти 20 лет со стороны властей было все, кроме дел. Они обещали, манипулировали, даже ели землю с трибуны Верховной Рады... но самое страшное - они лишили 7 миллионов человек конституционного права собственности на землю", - отметил президент.

По мнению Зеленского, люди не могли распоряжаться землей - покупать, продавать завещать.

Для украинцев действовал мораторий. За время его действия умер почти 1 миллион землевладельцев, а стоимость сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе", – сказал президент.

Напомним, Зеленский подписал закон №2194, который предусматривает дерегуляцию отношений в земельной сфере и передачу земель вне населенных пунктов в собственность общин.

Владимир Зеленский закон земля цена предприниматели

 
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