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03 мая 2021, 11:12 750

На Закарпатье разыскивают провокаторов: призывали к агрессии против венгров

03 мая 2021, 11:12 750
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Фото: из открытых источников
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В венгроязычном городе Берегово, что на Закарпатье неизвестные расклеили листовки с антивенгерскими текстами и угрозами. По данному факту в полиции области проводят досудебное расследование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что факт распространения листовок зафиксировали на Пасху, 2 мая. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей. Листовки должны были восприниматься как угроза украинских националистов венгерскому меньшинству.

В частности, по данным местного издания ProZak на листовках была допущена характерная для россиян ошибка, что может указывать на то, что данные листовки, это дело рук российских спецслужб.

На данный момент полицейские принимают меры для установления причастных к преступлению. Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами.

Напомним, в городе Виноградов Закарпатской области в детсад отказались принять ребенка из-за якобы незнания его родителями венгерского языка.

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