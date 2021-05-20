Николаевские депутаты не смогли лишить русский язык статуса регионального

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В Николаеве депутаты городского совета не смогли отменить статус русского языка, как второго регионального в городе, для этого им не хватило голосов

Об этом сообщает местное издание "НикВести", передает RegioNews.

В ходе очередной четвертой сессии Николаевского городского совета за это решение проголосовали лишь 23 депутата при 28 необходимых.

Против высказались 7 депутатов, воздержался один, 15 депутатов не голосовали.

Сообщается, что вопрос не обсуждали, а мэр Николаева Александр Сенкевич лишь кратко спросил, нужно ли докладывать, или все понимают суть вопроса. После этого он сразу вынес вопрос на голосование.

Как сообщил в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь, Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", решение Конституционного Суда № 2-р/2018 и основной закон - Конституция Украины, обязательные к исполнению на всей территории государства.

Он заявил, что будет требовать решительных действий со стороны прокуратуры на такое бездействие городского совета.

Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального приняли в 2012 году. Николаев единственный в Украине, где русский язык имеет такой статус.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Николаева призвали лишить русский язык статуса регионального.

Также языковой омбудсмен Тарас Креминь хочет через суд лишить русский язык статуса регионального в Николаеве.