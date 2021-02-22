В Одессе чиновников мэрии будут учить украинскому языку

Уже сформировали первую группу

Уже сформировали первую группу

Рixabay

В Одессе создана первая группа из 30 чиновников мэрии, которые пройдут обучение с целью совершенствования знаний украинского языка.

Об этом стало известно сегодня во время совещания в мэрии, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Как отметила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, в общем заявки для участия в семинарах направили свыше 1 тыс. человек.

"В настоящее время мы сформировали первую группу из 30 человек", - сказала чиновница.

Она пояснила, что в группу вошли специалисты, которые работают непосредственно с документами и в силу специфики своих должностных обязанностей'язків общаются с горожанами.

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 14:00, учебная программа состоит из 8 занятий, которую будут вести три педагоги.

После завершения обучения участники программы получат соответствующий сертификат.

Кроме того, по словам Буйневич, планируется издать специальный справочник специфических терминов на украинском языке, которые необходимо знать (которые применяют в работе) чиновникам мэрии.

Напомним, мэр Николаева хочет лишать слова депутатов за несоблюдение языкового закона.