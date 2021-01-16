10:45  16 января
Коронавирус в Украине: заболели еще около 8 тысяч человек
12:17  16 января
На Прикарпатье горел химзавод: пожар тушили полсотни спасателей
10:09  16 января
Сутки в ООС: пророссийские боевики ранили украинского воина
UA | RU
UA | RU
16 января 2021, 11:13 9

С 16 января сфера услуг переходит исключительно на украинский язык

16 января 2021, 11:13 9
Читайте також українською мовою
Документ предполагает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке
Документ предполагает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке
Фото: Страна
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 16 января, в Украине вступила в силу норма закона о тотальной украинизации, согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, кроме случаев, когда потребитель отдельно попросил обслуживать его на другом языке. 

Как пишет RegioNews, документ опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Документ предполагает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п.

Также по закону производители и продавцы в Украине обязаны предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любой другой язык.

При этом только по просьбе клиента поставщик услуг или продавец могут (но не обязательно) осуществить обслуживание другом языке.

Самих продавцов, официантов и прочих работников сферы услуг штрафовать не смогут - штрафы начинают действовать только с 16 июля 2022 года (им грозит взыскание от 5100 до 6800 гривен).

Ранее сообщалось, что чиновников в 2021 году обяжут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Украина украинцы Верховная Рада украинский язык язык
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Александр Дубинский
Все блоги »