С 16 января сфера услуг переходит исключительно на украинский язык

Документ предполагает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке

Документ предполагает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке

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Сегодня, 16 января, в Украине вступила в силу норма закона о тотальной украинизации, согласно которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык, кроме случаев, когда потребитель отдельно попросил обслуживать его на другом языке.

Как пишет RegioNews, документ опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Документ предполагает, что все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей на украинском языке. Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п.

Также по закону производители и продавцы в Украине обязаны предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться на любой другой язык.

При этом только по просьбе клиента поставщик услуг или продавец могут (но не обязательно) осуществить обслуживание другом языке.

Самих продавцов, официантов и прочих работников сферы услуг штрафовать не смогут - штрафы начинают действовать только с 16 июля 2022 года (им грозит взыскание от 5100 до 6800 гривен).

Ранее сообщалось, что чиновников в 2021 году обяжут сдавать экзамен на знание украинского языка.