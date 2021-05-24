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24 мая 2021, 21:17 21

Заместительница Степанова написала заявление на увольнение

24 мая 2021, 21:17 21
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Фото из открытых источников
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Заместительница главы Министерства здравоохранения Светлана Шаталова написала заявление на увольнение, а также назвала кощунством заявления главы правительства Дениса Шмыгаля, который после сокрушительной критики начал расхваливать ведомство на третий день после замены министра

Об этом Шаталова написала на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В прошлую пятницу я написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Реально работать во время пандемии в Министерстве здравоохранения Украины - дело очень сложное и травмирующее. В процессе работы нужно непременно опираться на ценности и веру в то, что делаешь полезное дело. Это великое и важное. И я горжусь каждым днем своей работы, горжусь людьми и командой, - написала замминистра.

По словам Шаталовой, "услышать от главы Правительства сокрушительную критику работы министерства, о провале вакцинации и борьбы с Covid-19, а через три дня, после смены министра на часе вопросов к Правительству похвальбу и утверждение, что все прекрасно – это кощунство, ложь и слабость".

Я желаю всем, а особенно тем, кто принимает решения для всей страны, руководствоваться совестью, трезвым мышлением и порядочностью.
Потому что в итоге все сводится к способности посмотреть себе в глаза, - резюмировала она.

Как сообщалось сегодня, Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях. Министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует оставить на должностях половину замов из команды предыдущего главы Минздрава Максима Степанова.

20 мая в Украине назначили нового министра здравоохранения. Верховная Рада назначила главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

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