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24 мая 2021, 14:17 4

Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях

24 мая 2021, 14:17 4
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует оставить на должностях половину заместителей из команды предыдущего главы Минздрава Максима Степанова

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Команда изменится 50х50, 50% заместителей министра останутся", - сказал он журналистам.

Также Ляшко добавил, что планирует представить свою команду в ближайшее время.

Напомним, 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств. Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.

назначение кадры заместитель Минздрав Виктор Ляшко

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