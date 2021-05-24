Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
Министр здравоохранения Виктор Ляшко планирует оставить на должностях половину заместителей из команды предыдущего главы Минздрава Максима Степанова
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
Команда изменится 50х50, 50% заместителей министра останутся", - сказал он журналистам.
Также Ляшко добавил, что планирует представить свою команду в ближайшее время.
Напомним, 20 мая Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств. Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко.
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