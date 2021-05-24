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24 мая 2021, 15:26 132

COVID-ситуация в Украине улучшается девятую неделю подряд - совещание у Зеленского

24 мая 2021, 15:26 132
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Фото: из открытых источников
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В Украине уже девять недель подряд наблюдается положительная динамика заболеваемости COVID-19, все эпидемические показатели улучшаются

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, в Украине сейчас занято 19,4 тыс. коек, это почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости.

Также он сообщил, что уменьшается количество активных больных, по состоянию на 24 мая в Украине болеют коронавирусом 176 тыс. человек.

Вся Украина находится в "желтой" зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме", - утверждает Шмыгаль.

Также на совещании шла речь о необходимости наращивания темпов вакцинации граждан, которые записались на прививку через "Дію". По информации Минздрава, в электронную очередь записались 500 тыс. граждан.

Напомним, ранее в Минздраве назвали область, которая может перейти в "зеленую" зону карантина.

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