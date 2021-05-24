Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики

Фото: Сайт КМУ

Кабинет министров назначил Юрия Власенко первым заместителем министра энергетики, а Алексея Куракова - заместителем министра энергетики

Как пишет RegioNews, соответствующие распоряжение Кабмина от 21 мая опубликованы на правительственном портале.

Власенко будет заниматься решением кризисных ситуаций в энергетике.

Кураков будет заниматься вопросами угольной отрасли и ее реформирования.

Известно, что 17 мая Кабмин уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.

Напомним, 29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенка. До этого он работал в "Энергоатоме".