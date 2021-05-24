Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики
Кабинет министров назначил Юрия Власенко первым заместителем министра энергетики, а Алексея Куракова - заместителем министра энергетики
Как пишет RegioNews, соответствующие распоряжение Кабмина от 21 мая опубликованы на правительственном портале.
Власенко будет заниматься решением кризисных ситуаций в энергетике.
Кураков будет заниматься вопросами угольной отрасли и ее реформирования.
Известно, что 17 мая Кабмин уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.
Напомним, 29 апреля Рада назначила министром энергетики Галущенка. До этого он работал в "Энергоатоме".
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