Заступниця Степанова написала заяву на звільнення

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Заступниця глави Міністерства охорони здоров'я Світлана Шаталова написала заяву на звільнення, а також назвала блюзнірством заяви очільника уряду Дениса Шмигаля, який після нищівної критики почав розхвалювати відомство на третій день після заміни міністра

Про це Шаталова написала на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Минулої п'ятниці я написала заяву про звільнення за власним бажанням. Реально працювати у час пандемії у Міністерстві охорони здоров'я України – справа дуже складна і травмуюча. У процесі роботи потрібно неодмінно опиратись на цінності й віру в те, що робиш корисну справу. Це про величне і важливе. І я пишаюсь кожним днем своєї роботи, пишаюсь людьми і командою, - написала заступниця міністра.

За словами Шаталової, "почути від очільника Уряду нищівну критику роботи міністерства, про провал вакцинації та боротьби з Covid-19, а через три дні, після зміни міністра на годині запитань до Уряду – похвальбу і твердження, що все чудово – це про блюзнірство, брехню і слабкість".

Я бажаю усім, а надто тим, хто приймає рішення для всієї країни, керуватись сумлінням, тверезим мисленням і порядністю.

Бо у підсумку все зводиться до спроможності подивитись собі у вічі, - резюмувала вона.

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