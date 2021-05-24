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24 травня 2021, 21:17 181

Заступниця Степанова написала заяву на звільнення

24 травня 2021, 21:17 181
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Фото з відкритих джерел
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Заступниця глави Міністерства охорони здоров'я Світлана Шаталова написала заяву на звільнення, а також назвала блюзнірством заяви очільника уряду Дениса Шмигаля, який після нищівної критики почав розхвалювати відомство на третій день після заміни міністра

Про це Шаталова написала на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Минулої п'ятниці я написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Реально працювати у час пандемії у Міністерстві охорони здоров'я України – справа дуже складна і травмуюча. У процесі роботи потрібно неодмінно опиратись на цінності й віру в те, що робиш корисну справу. Це про величне і важливе. І я пишаюсь кожним днем своєї роботи, пишаюсь людьми і командою, - написала заступниця міністра.

За словами Шаталової, "почути від очільника Уряду нищівну критику роботи міністерства, про провал вакцинації та боротьби з Covid-19, а через три дні, після зміни міністра на годині запитань до Уряду – похвальбу і твердження, що все чудово – це про блюзнірство, брехню і слабкість".

Я бажаю усім, а надто тим, хто приймає рішення для всієї країни, керуватись сумлінням, тверезим мисленням і порядністю.
Бо у підсумку все зводиться до спроможності подивитись собі у вічі, - резюмувала вона.

Як повідомлялося сьогодні, Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує залишити на посадах половину заступників із команди попереднього очільника МОЗ Максима Степанова.

20 травня в Україні призначили нового міністра охорони здоров`я. Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

кадри звільнення міністр МОЗ прем'єр

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