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24 мая 2021, 11:43 1284

Кофе Зеленского в Хмельницком: КСУ продолжит рассмотрение дела

24 мая 2021, 11:43 1284
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Фото: Офис президента
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На этой неделе Конституционный суд продолжит рассмотрение дела нарушения карантина президентом Украины Владимиром Зеленским во время посещения кафе в Хмельницком

Об этом в Telegram сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, передает RegioNews.

В частности, КСУ планирует рассмотреть толкование части 1 статьи 105 Конституции о возможности привлечения президента к административной ответственности.

На этой неделе Конституционный Суд в соответствии с обнародованной повесткой дня продолжит рассмотрение... по конституционному представлению Верховного Суда относительно официального толкования положения части первой статьи 105 Конституции Украины по вопросу о возможности привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении им полномочий", - говорится в сообщении.

Ольга Совгиря отметила, что это представление находится на рассмотрении Конституционного суда с сентября 2020 года.

Кроме того, КСУ на этой неделе будет рассматривать представление народных депутатов о проверке конституционности постановления Кабмина, которым был введен так называемый "карантин выходного дня".

Напомним, что 3 июня 2020 года Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

19 июня суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницкому, поскольку президент является неприкосновенным лицом.

Владимир Зеленский карантин Конституционный суд Хмельницкий нарушение КСУ

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