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24 травня 2021, 11:43 1297

Кава Зеленського у Хмельницькому: КСУ продовжить розгляд справи

24 травня 2021, 11:43 1297
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Фото: Офіс президента
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Цього тижня Конституційний суд продовжить розгляд справи порушення карантину президентом України Володимиром Зеленським під час відвідування кафе у Хмельницькому

Про це в Telegram повідомила представник Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря, передає RegioNews.

Зокрема, КСУ планує розглянути тлумачення частини 1 статті 105 Конституції про можливість притягнення президента до адміністративної відповідальності.

Цього тижня Конституційний Суд відповідно до оприлюдненого порядку денного продовжить розгляд... за конституційним поданням Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України щодо питання про можливість притягнення президента України до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання ним повноважень”, - йдеться в повідомленні.

Ольга Совгиря зазначила, що це подання перебуває на розгляді Конституційного суду з вересня 2020 року.

Крім того, КСУ цього тижня буде розглядати поданням народних депутатів про перевірку конституційності постанови Кабміну, якою було запроваджено так званий "карантин вихідного дня".

Нагадаємо, що 3 червня Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами. Тоді глава держави заявив, що готовий сплатити штраф, якщо щось порушив.

19 червня суд не зміг оштрафувати Зеленського за кавою в Хмельницькомуу, оскільки президент є недоторканною особою.

Володимир Зеленський карантин Конституційний суд Хмельницький порушення КСУ

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