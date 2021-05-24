В Минздраве назвали область, которая может перейти в "зеленую" зону карантина

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 24 мая в Винницкой области все показатели по COVID-19 соответствуют "зеленой" зоне карантина

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Винницкой области процент от эпидемического порога составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования - 4,6%. Также "зеленой" зоне, по показателю процента от эпидпорога, соответствуют Киев (32,9%), Закарпатская (49,8%), Киевская (48,9%), Николаевская (42%) и Полтавская (46,2%) области.

Кроме этого в "оранжевой" зоне остается Донецкая область. Это единственный регион, где превышен показатель по новым случаям коронавируса. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за девять месяцев резко упал суточный показатель COVID-19.