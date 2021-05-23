В Кривом Роге из-за вспышки COVID-19 ограничили посещение городского совета
В Кривом Роге ограничили посещение здания городского совета, поскольку среди работников исполнительного комитета зафиксировали вспышку коронавируса
Об этом сообщается на сайте городского совета, передает RegioNews.
Известно, что такое решение принято во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В здании ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия, вход в городской совет с 24 мая по 28 июня будет возможен только по удостоверениям.
В этот период вход в здание исполкома городского совета будет происходить по предъявлению исключительно удостоверений работников органов местного самоуправления города, депутатов городского и областного советов, народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, в городском совете решили уменьшить количество командировок чиновников, ограничить проведение совещаний (кроме необходимых для обеспечения жизнедеятельности города), все остальные мероприятия переведут в дистанционный режим.
Напомним, ранее в Кривом Роге осудили пенсионера, который угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского.