В Кривом Роге из-за вспышки COVID-19 ограничили посещение городского совета

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Об этом сообщается на сайте городского совета, передает RegioNews.

Известно, что такое решение принято во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В здании ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия, вход в городской совет с 24 мая по 28 июня будет возможен только по удостоверениям.

В этот период вход в здание исполкома городского совета будет происходить по предъявлению исключительно удостоверений работников органов местного самоуправления города, депутатов городского и областного советов, народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городском совете решили уменьшить количество командировок чиновников, ограничить проведение совещаний (кроме необходимых для обеспечения жизнедеятельности города), все остальные мероприятия переведут в дистанционный режим.

Напомним, ранее в Кривом Роге осудили пенсионера, который угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского.