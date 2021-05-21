На Сумщине следователи разоблачили схему присвоения 30 млн гривен госпредприятия

Фото: Нацполиция

В Сумской области правоохранители зафиксировали факт растраты бюджетных средств должностными лицами одного из государственных предприятий, учредителем которого является Фонд государственного имущества Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным следователей, фигуранты дела в течение двух лет осуществляли закупки сельскохозяйственной продукции по завышенным ценам. Кроме того, договоры были заключены с фирмами с явными признаками фиктивности. Таким образом, подозреваемые вывели "в тень" 30 миллионов гривен государственных средств.

В Сумской и Харьковской областях правоохранители провели ряд санкционированных обысков в административных помещениях предприятия и по местам жительства фигурантов.

Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие продолжается с целью установления всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

Напомним, правоохранители провели обыски в КГГА подозревают хищении более 13 миллионов. По данным расследования, надбавка к цене при закупках медизделий составила более 100%.