На Львовщине разоблачили схему вымогательства взяток с владельцев "евроблях"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников Галицкой таможни и двух бывших сотрудников полиции, которые организовали незаконную схему ввоза в Украину автомобилей с европейской регистрацией

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники вносили неправдивые сведения в базу данных таможни, чтобы владельцы авто на еврономерах избежали ответственности за отсутствие "транзита", - рассказали в спецслужбе.

По данным следствия, злоумышленники также предлагали взятку таможенному инспектору, чтобы тот внес фиктивные данные в базу данных о выезде автомобилей за пределы территории Украины в Польшу.

К схеме они привлекли посредника, который должен был передать инспектору взятку в размере $1300.

Правоохранители задержали злоумышленников после получения второй части взятки в сумме 900 долларов США", - рассказали в СБУ.

По этим фактам возбудили уголовное дело, проводятся обыски на таможенном посту и по месту жительства фигурантов. Также следствие проверяет причастность других работников таможни к незаконной схеме.

Напомним, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных изделий на 8,5 млн.