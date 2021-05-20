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20 мая 2021, 15:59 49

В Тернополе людям в вышиванках разрешили бесплатно ездить в транспорте

20 мая 2021, 15:59 49
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В Тернополе 20 мая ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто одет в вышиванку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольского городского совета, пишет RegioNews.

Отмечается, что соответствующее решение принял горисполком по случаю Всемирного дня вышиванки, который в этом году отмечается 20 мая.

Также сообщается, что проезд в маршрутках, троллейбусах и автобусах для людей в национальной украинской одежде будет бесплатным и 24 августа, в день празднования 30-й годовщины Независимости Украины и 28 августа, в День города.

Напомним, ежегодно в третий четверг мая в Украине и за ее пределами отмечают День вышиванки.

Украина транспорт люди Тернополь вышиванка

 
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