В Тернополе людям в вышиванках разрешили бесплатно ездить в транспорте
В Тернополе 20 мая ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто одет в вышиванку
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Тернопольского городского совета, пишет RegioNews.
Отмечается, что соответствующее решение принял горисполком по случаю Всемирного дня вышиванки, который в этом году отмечается 20 мая.
Также сообщается, что проезд в маршрутках, троллейбусах и автобусах для людей в национальной украинской одежде будет бесплатным и 24 августа, в день празднования 30-й годовщины Независимости Украины и 28 августа, в День города.
Напомним, ежегодно в третий четверг мая в Украине и за ее пределами отмечают День вышиванки.
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