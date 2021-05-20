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20 мая 2021, 14:32 111

Зеленский назвал условие отставки Авакова

20 мая 2021, 14:32 111
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Фото www.president.gov.ua
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Президент Украины Зеленский заявил, что в случае доказательства невиновности подозреваемых сейчас в убийстве журналиста Павла Шеремета, готов поднимать вопрос отставки министра внутренних дел Авакова.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает RegioNews.

Это сложный вопрос. Если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации. Нет. Он это знает, - сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что переписывается с военной медсестрой Яной Дугарь, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Мы переписываемся, то есть мне не все равно, что с этими людьми, — отметил Зеленский.

Затем он показал переписку с Дугарь одному из журналистов в зале.

Кроме того, Президент отметил, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда.

Но я скажу откровенно, я знаю подробно, что происходит и мне не все равно, если незаконно будут осуждены эти люди...доказательств 100% еще нет о том, что они не виноваты или виноваты, — сказал Зеленский.

Как сообщалось, в "деле Шеремета" суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугарь. Шевченковский райсуд Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлил круглосуточный домашний арест для обвиняемой Юлии Кузьменко и действие процессуальных обязанностей для другой обвиняемой, Яны Дугарь, на 2 месяца.

Ранее, 30 апреля, в "деле Шеремета" Антоненко отпустили под домашний арест. Он отсидел в СИЗО 1 год и 4 месяца.

Владимир Зеленский Арсен Аваков Юлия Кузьменко Дело Шеремета Яна Дугарь Андрей Антоненко

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