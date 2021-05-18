"Дело Шеремета": суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугарь

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Шевченковский райсуд Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлил круглосуточный домашний арест для обвиняемой Юлии Кузьменко и действие процессуальных обязательств для другой обвиняемой, Яны Дугарь, на 2 месяца

Об этом сказала председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд решил ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения Кузьменко. Продлить срок действия обязанностей Дугарь, - проинформировала судья.

Во время заседания во вторник, 18 мая, суд исследовал ряд видеозаписей, содержащихся в материалах дела. Также во время заседания был исследован ряд документов - различные протоколы и справки, в частности, в отношении Кузьменко и Антоненко, и фиксации их местонахождения и тому подобное.

Кроме того, несколько человек выражали желание взять Кузьменко на поруки, среди них - главный врач ГУ "Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Андрей Максименко, медицинский директор больницы "Охматдет" Сергей Чернышук, бывший народный депутат Андрей Тетерук.

Как сообщалось, сегодня в Киеве под судом проходила акция в поддержку обвиняемых по "делу Шеремета".

Ранее, 30 апреля, в "делу Шеремета" Антоненко отпустили под домашний арест. Он отсидел в СИЗО 1 год и 4 месяца.