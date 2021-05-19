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19 мая 2021, 21:49 39

Признание Вирастюка нардепом снова будут оспаривать в суде

19 мая 2021, 21:49 39
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Фото: из открытых источников
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Кандидат в народные депутаты по округу №87 Александр Шевченко планирует обжаловать в суде решение ЦИК о признании победителем промежуточных выборов в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, решение Центральной избирательной комиссии о непризнании результатов голосования на шести участках противоречит Постановлению Верховного Суда.

Мы считаем, во время монопольной "оккупации" спецподразделениями СБУ помещения ОИК, из документации именно этих шести участков были похищены 504 бюллетени за лидера гонки, что изменило результат волеизъявления избирателей округа в пользу провластного кандидата", - заявил Шевченко.

Он также назвал незаконным решение о признании недействительными 3189 голосов на участках, и отметил, что оно будет оспариваться в судах.

Напомним 22 апреля ЦИК официально признала избрание Вирастюка народным депутатом. Результаты выборов на протяжении длительного времени оспаривали в судах различных инстанций.

Ранее по выборам на 87 округе Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом.

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Ивано-Франковская область довыборы ЦИК Василий Вирастюк Александр Шевченко суд результат

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