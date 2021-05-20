12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
10:32  20 мая
В Одессе стреляли в кабинет главы райсуда
08:11  20 мая
На Донбассе боевики били из гранатометов вблизи Авдеевки и Талаковки
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 11:49 233

Кого украинцы готовы поддержать на выборах президента, - опрос

20 мая 2021, 11:49 233
Читайте також українською мовою
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Если бы президентские выборы состоялись в мае 2021 года, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором

Как пишет RegioNews об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,1% (в начале апреля - 12,8%), за Юрия Бойко - 11,9 % (в начале апреля - 11,9%), за Юлию Тимошенко - 11,1% (в начале апреля - 12,1%).

Кроме того, 7,6% проголосовали бы за Игоря Смешко, 5,1% - Евгения Мураева. Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Президентський рейтинг: за кого українці проголосують у травні 2021 року

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% - проголосовали за Порошенко.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко - 62% в пользу действующего президента, 38% - за лидера партии "Батьківщина". В случае выхода во второй тур Бойко с главой государства, у Зеленского - 69%, лидера партии "Опозиційна платформа - За життя" - 31%.

Напомним, что в конце апреля Зеленский получил бы 19,8% голосов всех опрошенных или 28,3% голосов тех, кто принял бы участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

выборы Украина Владимир Зеленский рейтинг президент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram