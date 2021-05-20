Кого украинцы готовы поддержать на выборах президента, - опрос

Офис президента

Если бы президентские выборы состоялись в мае 2021 года, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором

Как пишет RegioNews об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,1% (в начале апреля - 12,8%), за Юрия Бойко - 11,9 % (в начале апреля - 11,9%), за Юлию Тимошенко - 11,1% (в начале апреля - 12,1%).

Кроме того, 7,6% проголосовали бы за Игоря Смешко, 5,1% - Евгения Мураева. Поддержка других кандидатов ниже 5%.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то 68% среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 32% - проголосовали за Порошенко.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко - 62% в пользу действующего президента, 38% - за лидера партии "Батьківщина". В случае выхода во второй тур Бойко с главой государства, у Зеленского - 69%, лидера партии "Опозиційна платформа - За життя" - 31%.

Напомним, что в конце апреля Зеленский получил бы 19,8% голосов всех опрошенных или 28,3% голосов тех, кто принял бы участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.