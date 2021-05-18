Журналисты обнародовали вероятные записи разговоров Медведчука с боевиками ОРДЛО

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Журналисты издания Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. На них фигурируют боевики ОРДЛО, президент РФ Владимир Путин, олигарх Ринат Ахметов и пятый президент Украины Петр Порошенко

Как передает RegioNews, об этом все сообщается в сюжете редакции Bihus.info.

По словам Бигуса, эти записи они нашли в утерянном телефоне: "Это записи украинских спецслужб, это очевидно. Они знали, все знали, и несмотря на это давали Медведчуку все больше возможностей".

На записях - десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых - на российских номерах. Как отмечают расследователи, Медведчук был включен в работу с Порошенко с начала президентства, то есть, уже в июне 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. В соответствии с записями разговоров, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.

Основное - вопрос национальной безопасности доверили существу, которое боролось исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль", - отметил Бигус.

Кроме того, согласно полученным записям разговоров, стало известно, что Медведчук посетил так называемую "ДНР" уже в мае 2014 года, но в то время его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.

Сообщается, что это лишь первая часть расследования и дальше стоит ожидать выпусков об экономике, бизнесе, политике.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.