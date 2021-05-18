08:59  17 мая
В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно
18:06  17 мая
В Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине
08:11  18 мая
Сутки на Донбассе: боевики вели обстрелы из жилых кварталов Донецка
UA | RU
UA | RU
18 мая 2021, 08:39 1

Журналисты обнародовали вероятные записи разговоров Медведчука с боевиками ОРДЛО

18 мая 2021, 08:39 1
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Журналисты издания Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. На них фигурируют боевики ОРДЛО, президент РФ Владимир Путин, олигарх Ринат Ахметов и пятый президент Украины Петр Порошенко

Как передает RegioNews, об этом все сообщается в сюжете редакции Bihus.info.

По словам Бигуса, эти записи они нашли в утерянном телефоне: "Это записи украинских спецслужб, это очевидно. Они знали, все знали, и несмотря на это давали Медведчуку все больше возможностей".

На записях - десятки часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых - на российских номерах. Как отмечают расследователи, Медведчук был включен в работу с Порошенко с начала президентства, то есть, уже в июне 2014 года кум Путина регулярно посещал Администрацию президента. В соответствии с записями разговоров, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время - хоть ночью, хоть на выходных.

Основное - вопрос национальной безопасности доверили существу, которое боролось исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль", - отметил Бигус.

Кроме того, согласно полученным записям разговоров, стало известно, что Медведчук посетил так называемую "ДНР" уже в мае 2014 года, но в то время его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.

Сообщается, что это лишь первая часть расследования и дальше стоит ожидать выпусков об экономике, бизнесе, политике.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.

ОРДЛО РФ Петр Порошенко президент Виктор Медведчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тупик на 87-м округе. Три варианта для решения проблемы имени Вирастюка-Шевченко
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Все публикации »
Михаил Басараб
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram