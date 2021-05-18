В Киеве умер 15-летний юноша, который из-за COVID потерял родителей: он спрыгнул с моста

Фото: Нацполиция

На Фастовщине 15-летний парень Денис Родыков ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. Парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где прооперировали. Однако утром 18 мая юноша умер

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители начали поиски несовершеннолетнего сразу после того, как он ушел из дома 17 мая, не дожидаясь подтверждения его исчезновения.

Для поисков парня были задействованы все подразделения полиции Фастовщины. Они отслеживали камеры видеонаблюдения. Стало известно, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

Впоследствии было установлено, что именно в Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Утром 18 мая Денис скончался.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК.

Как сообщают СМИ, у мальчика в марте этого года умерли родители от коронавируса. Они жили в доме семейного типа и воспитывали 13 детей: пятерых родных и восьмерых приемных (среди них Денис). Старшая, 23-летняя дочь Александра с мужем Александром недавно оформили опеку над другими. До оформления опекунства, дети находились в приюте, с ними работали психологи и врачи. Каких-то проблем у них не обнаружили.

Что именно подтолкнуло Дениса к решению покончить с собой, никто пока объяснить не может. Но как пишут СМИ, Александра якобы перестала общаться с друзьями и знакомыми, которые знали ее родителей и старались помогать.

Известно, что Денис не так давно завел страницу в Instagram и в TikTok, где публиковал видео со своими товарищами и показывал, как читает рэп. А 17 мая в его Instagram-аккаунте появилась запись: "Я решил умереть 17 мая 2021 года. Спасибо Саше и Саше за все, что вы для меня сделали".

Напомним, недавно на Волыни застрелился 20-летний военный.

Также сообщалось, что в Черниговской области застрелился молодой военный.