Разумков сделал заявление о дальнейшей работе Медведчука в Раде

Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом

Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом

Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под круглосуточным домашним арестом, не сможет участвовать в заседаниях парламента.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге 17 мая, пишет RegioNews.

"Если он находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он участвовать не сможет, потому что это будет нарушением условий ограничений, которые принял суд. А насчет работы в комитете мне трудно ответить, но он продолжает быть народным депутатом, так, как было, например с Савченко – она находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом", – сказал Разумков.

Спикер ВР подчеркнул, что все остальные свои полномочия Медведчук может выполнять, если суд ему это не запретит.

Относительно того, изменится ли ситуация, если Медведчук будет находиться за решеткой, Разумков сообщил, что "из тюрьмы вряд ли будет возможность выполнять большую часть своих полномочий, но статус нардепа, – ред.) останется".

Напомним 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.