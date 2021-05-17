Низкий уровень вакцинации: за сутки сделали более двух тысяч прививок от COVID

В Кировоградской области не сделали ни одной прививки за 16 мая

В Кировоградской области не сделали ни одной прививки за 16 мая

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки привито 2 230 человек против COVID-19, завершили вакцинацию (получили две дозы) 18 394 человека. Прививки проводили 41 мобильная бригада по иммунизации и 83 пункта вакцинации.

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

2 230 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 мая. 940 160 человек привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - сообщил министр.

Всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской (341), Сумской (190), Волынской (182). Вместе с тем в Кировоградской области не сделали ни одной прививки.

Степанов добавил, что по состоянию на 16 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.

Напомним, в Украине за 16 мая COVID-19 диагностировали у 2136 человек, госпитализировали 1260 больных.