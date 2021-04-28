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28 апреля 2021, 14:24 18

В Раде собрали подписи за отставку министра Степанова, - нардеп

28 апреля 2021, 14:24 18
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Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет
Ранее в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет
Фото: Минздрав
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В Верховной Раде собрано необходимое число подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, пишет RegioNews.

"Помните, как я анонсировал сбор подписей от "Голоса" за внеочередное заседание по увольнению Степанова, когда объявили карантин выходного дня? Вот, наконец-то необходимые 150+ подписей есть. Внеочередное за наше постановление про отставку министра охраны здоровья состоится", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде собирают подписи за увольнение Степанова. Подписями предлагается собрать внеочередное заседание.

Впоследствии в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет, ведь, чтобы увольнять кого-то из министров, нужно иметь ему альтернативу.

Украина министр нардепы нардеп Максим Степанов

 
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