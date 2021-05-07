"Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова - Арахамия

Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг"

Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг"

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас есть один вопрос точно, который будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции, 14 или 15 мая, будет онлайн-фракция проходить в отношении министра здравоохранения господина Степанова. И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - сказал он.

Давид Арахамия объяснил, что за претензии есть к Степанову, а также подчеркнул, что есть еще два вопроса по кадрам в Кабмине.

Это насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что у "Слуги народа" подтверждают вероятное обсуждение отставки Степанова в десятых числах мая. Есть несколько кандидатур на эту должность.