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07 мая 2021, 09:49 45

"Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова - Арахамия

07 мая 2021, 09:49 45
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Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг"
Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг"
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде Украины могут рассмотреть вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. 

Как передает RegioNews, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас есть один вопрос точно, который будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции, 14 или 15 мая, будет онлайн-фракция проходить в отношении министра здравоохранения господина Степанова. И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - сказал он.

Давид Арахамия объяснил, что за претензии есть к Степанову, а также подчеркнул, что есть еще два вопроса по кадрам в Кабмине.

Это насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что у "Слуги народа" подтверждают вероятное обсуждение отставки Степанова в десятых числах мая. Есть несколько кандидатур на эту должность.

Кабмин Давид Арахамия Слуга народа Минздрав Максим Степанов

 
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