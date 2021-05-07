Степанов прокомментировал вероятность своей отставки

Министр отметил, что должность - "это не пожизненно"

Министр отметил, что должность - "это не пожизненно"

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал о сборе подписей в Верховной Раде за свою отставку, что «нардепы достигли своей цели».

Об этом сказал Максим Степанов в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Народные избранники за год достигли своей цели. Я год боролся с COVID-19, они год собирали подписи. Наконец собрали. У меня нет столько свободного времени, как у некоторых народных депутатов, чтобы перебирать в голове, кто может быть преемником. Понятно, что должность министра - это не пожизненно, главное - что ты оставляешь. Я точно знаю, чем занимался год, чем буду заниматься в ближайшее время, как я буду бороться с COVID-19 и строить медицинскую систему. Министр здравоохранения - это не только министр по борьбе с COVID-19, у меня есть куча вещей, которые были сделаны в стране, в частности система здравоохранения. Каждому свое, так бывает, - сказал Степанов.

Как сообщалось, сегодня Арахамия подтвердил, что "Слуги народа" рассмотрят отставку Степанова. Вопрос отставки министра поднимут на ближайшем заседании фракции "слуг".

Еще раньше, 29 апреля у "Слуги народа" подтверждали вероятное обсуждение отставки Степанова в десятых числах мая. Есть несколько кандидатур на эту должность.

А 28 апреля в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Ранее в монобольшинстве заявляли, что отставки Степанова не будет.