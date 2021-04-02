Стали известны имена топ-10 контрабандистов, против которых ввел санкции СНБО сегодня

Также ввели санкции против 68 компаний, связанных с ними

Также ввели санкции против 68 компаний, связанных с ними

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В Совете нацбезопасности и обороны Украины обнародовали перечень из топ-10 украинских контрабандистов.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в СНБО, передает RegioNews. Кроме этих людей, ввели санкции против 68 компаний, связанных с ними. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний, включая Россотрудничество. Перечень контрабандистов: Иван Бокало (зарегистрирован – Львов) Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области) Юрий Кушнир (село Старый Вовчанець Черновицкой области) Александр Еримичук (Черновцы) Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области) Вадим Альперин (Одесса) Александр Чудаков (Одесса) Виктор Шерман (Одесса) Александр Кравченко (Одесса) Владимир Дидух (Львов). Как сообщалось, сегодня на заседании СНБО ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

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