Президент прекратил гражданство трех известных контрабандистов, - СМИ

Двое из них под санкциями СНБО

Двое из них под санкциями СНБО

Об этом сообщает УНН, передает RegioNews.

В распоряжении УНН есть Указ Президента Украины о прекращении гражданства Украины Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука.

Президент Украины подписал Указ о прекращении гражданства Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука на основании пункта 26 ст. 106 Конституции Украины (которая регламентирует полномочия Главы государства) и ст. 17 и 19 ЗУ "О гражданстве Украины” (регламентирующие прекращение и утрату гражданства).

Следующим шагом должно стать депортация трех уже бывших граждан Украины, - сообщает издание.

Вадима Альперина Президент Украины назвал "крестным отцом контрабанды”. Альперин был задержан по подозрению в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой товаров, которые ввозились в Украину. В рамках расследования НАБУ был задержан 27 ноября 2019 года. Однако через несколько дней вышел под залог. Альперина связывают с судном "Фаина”, которое еще в 2008 году перевозило украинские танки в Кении, о чем стало известно после захвата судна сомалийскими пиратами. В приложении к Указу Президента о введении санкций указывается, что Альперин, кроме гражданства Украины, имеет гражданство Израиля.

Александра Еримичука из Буковины называют "Слон”. Деятельность его на Буковинской таможне связывают с бывшим народным депутатом, членом партии "Народный фронт” Максимом Бурбаком. Также, по информации СМИ, Еримичук якобы контролирует поставки товаров широкого потребления из Турции и Китая. По имеющейся информации, Еримичук имеет гражданство Румынии.

Араик Амирханян известен тем, что несколько раз попадал в поле зрения СМИ и правоохранителей после "разговоров” с представителями Укравтодора (компании, связанные с ним, выполняли подрядные работы по строительству дорог за бюджетные средства) и АМКУ. Наибольшую огласку получил инцидент, который произошел в 2015 году, когда было совершено нападение на тогдашнего главу Укравтодора Андрея Батищева в его собственном кабинете. С именем Амирханяна связывают еще несколько подобных инцидентов, за которые он даже задерживался.

В июне 2019 года СБУ задержала Амирханяна по подозрению в создании "механизма незаконной переправки людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. А также по подозрению в сговоре с сотрудниками АМКУ по 200 заблокированным тендерам на более чем 20 млрд грн. Однако Амирханян вышел под залог. Сейчас он объявлен в розыск. Вероятно, находится во Франции. В феврале 2021 года СБУ сообщили Амирханяну о подозрении по делу о присвоении 500 млн грн бюджетных средств. Однако, часть компаний, которые связывают с Амирханяном, продолжают попытки участия в тендерах на строительство дорог.

Как сообщалось 14 апреля, фигурантов списка "топ-10 контрабандистов" могут лишить украинского гражданства – СМИ. Они, кроме украинского, также имеют гражданства других стран.

Ранее СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции. Президент Зеленский заявлял, что отдельные персоны из этого списка имеют двойное и даже тройное гражданство.