Все территориальные громады должны иметь собственные Стратегии развития – Олег Синегубов

Их утвердили уже в трети громад Полтавской области

Их утвердили уже в трети громад Полтавской области

По убеждению председателя Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова, в условиях реформы децентрализации территориальные громады должны научиться брать на себя ответственность и принимать управленческие решения.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Народ против" в четверг, 13 мая, в контексте обсуждения реформы децентрализации, передает RegioNews.

"Проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, они типичны для всех громад в стране: утилизация мусора, состояние коммунальных сетей, общественный транспорт, уплата налогов на места. По моему убеждению, важно научить громады брать на себя ответственность: создавать, например, управления социальной защиты на территории, принять управленческие решения по школам, где количество учителей превышает количество детей, предлагать проекты по реконструкции объектов соцсферы, и, самое главное, создать собственные Стратегии развития", – отметил Олег Синегубов.

Сейчас из 60 созданных громад на Полтавщине – треть уже имеют свои Стратегии развития. В стадии разработки – 25.

Напомним, недавно Полтавская область представила Стратегию развития региона на 2021-2027 года. В ней четко определено, по каким направлениям будет развиваться Полтавщина. Олег Синегубов отмечал, что в условиях децентрализации важно сохранить консолидацию государственной, областной и местной власти, чтобы совместными усилиями реализовывать проекты для улучшения жизни.

Также Олег Синегубов заявил, что Областные администрации или префектуры должны быть сохранены.