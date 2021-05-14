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14 мая 2021, 15:01 156

Все территориальные громады должны иметь собственные Стратегии развития – Олег Синегубов

14 мая 2021, 15:01 156
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Их утвердили уже в трети громад Полтавской области
Их утвердили уже в трети громад Полтавской области
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По убеждению председателя Полтавской облгосадминистрации Олега Синегубова, в условиях реформы децентрализации территориальные громады должны научиться брать на себя ответственность и принимать управленческие решения.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Народ против" в четверг, 13 мая, в контексте обсуждения реформы децентрализации, передает RegioNews.

"Проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, они типичны для всех громад в стране: утилизация мусора, состояние коммунальных сетей, общественный транспорт, уплата налогов на места. По моему убеждению, важно научить громады брать на себя ответственность: создавать, например, управления социальной защиты на территории, принять управленческие решения по школам, где количество учителей превышает количество детей, предлагать проекты по реконструкции объектов соцсферы, и, самое главное, создать собственные Стратегии развития", – отметил Олег Синегубов.

Сейчас из 60 созданных громад на Полтавщине – треть уже имеют свои Стратегии развития. В стадии разработки – 25.

Напомним, недавно Полтавская область представила Стратегию развития региона на 2021-2027 года. В ней четко определено, по каким направлениям будет развиваться Полтавщина. Олег Синегубов отмечал, что в условиях децентрализации важно сохранить консолидацию государственной, областной и местной власти, чтобы совместными усилиями реализовывать проекты для улучшения жизни.

Также Олег Синегубов заявил, что Областные администрации или префектуры должны быть сохранены.

ОТГ заявление Олег Синегубов децентрализация Полтавская область ОГА

 
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