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14 мая 2021, 17:34 1

ОП готовит масштабную пресс-конференцию ко второй годовщине президентства Зеленского

14 мая 2021, 17:34 1
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Сейчас обсуждаются возможные форматы ее проведения
Сейчас обсуждаются возможные форматы ее проведения
Офис президента
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В Офисе главы государства намерены провести широкую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по результатам двух лет его пребывания на посту.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк "Украинской правде".

По его словам, сейчас обсуждаются возможные форматы широкой пресс-конференции, дата и место ее проведения.

"Мы обсуждаем ближайший период для пресс-конференции, но будет это до 20 мая, после зависит от графика президента Украины", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП также добавил, что позиция власти в целом представлена в СМИ, но "ключевую роль в этом играет непосредственное общение главы государства в разных форматах с журналистами".

Ранее сообщалось, что Зеленский не выполнил основные "стадионные обещания".

Украина Владимир Зеленский Офис президента президент пресса

 
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